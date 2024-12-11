В Кремле назвали СВО абсолютным приоритетом для России
Песков: Спецоперация остаётся абсолютным приоритетом для РФ
Специальная военная операция на Украине остаётся абсолютным приоритетом для России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное влияние ситуации в Сирии на ход СВО.
«СВО является абсолютным приоритетом для нашей страны, мы должны обеспечить интересы нашей безопасности, интересы наших русских людей, что мы и сделаем», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Песков отметил, что СВО идёт своим чередом и все поставленные цели будут непременно достигнуты.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ветеранов СВО настоящей элитой страны и заявил, что государство будет опираться на таких людей. Кроме того, глава государства призвал никогда не забывать о погибших в ходе спецоперации и их близких.
Life.ru