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Регион
11 декабря, 09:45

В Кремле назвали СВО абсолютным приоритетом для России

Песков: Спецоперация остаётся абсолютным приоритетом для РФ

Специальная военная операция на Украине остаётся абсолютным приоритетом для России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное влияние ситуации в Сирии на ход СВО.

«СВО является абсолютным приоритетом для нашей страны, мы должны обеспечить интересы нашей безопасности, интересы наших русских людей, что мы и сделаем», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков отметил, что СВО идёт своим чередом и все поставленные цели будут непременно достигнуты.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ветеранов СВО настоящей элитой страны и заявил, что государство будет опираться на таких людей. Кроме того, глава государства призвал никогда не забывать о погибших в ходе спецоперации и их близких.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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