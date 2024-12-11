В Кремле назвали СВО абсолютным приоритетом для России

Специальная военная операция на Украине остаётся абсолютным приоритетом для России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное влияние ситуации в Сирии на ход СВО.

«СВО является абсолютным приоритетом для нашей страны, мы должны обеспечить интересы нашей безопасности, интересы наших русских людей, что мы и сделаем», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.