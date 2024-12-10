Президент России Владимир Путин проявил любопытное поведение на фоне событий в Сирии, считает британская журналистка Элли Доути. В своей статье для The Sun она отметила, что действия российского лидера в контексте сложной ситуации на Ближнем Востоке могут отражать его стратегический подход к международной политике и дипломатии.

Доути обратила внимание на то, что Путин пока не делал официальных комментариев по поводу событий в Сирии. Однако его некоторые шаги могут восприниматься как тонкий завуалированный сигнал для международной общественности. Так, вчера в Кремле состоялась церемония вручения наград Героям России, где с речью выступил Путин. Российский лидер в ходе своего послания подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что сломить РФ никому не удастся. Британская журналистка же считает, что это высказывание Путина стало тонкой отсылкой к сирийским событиям. Наш президент, по мнению Доути, дал понять противникам, что подобный сценарий невозможен в РФ.