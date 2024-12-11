Футболист Мбаппе рискует больше не сыграть в матчах в 2024 году из-за травмы

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить остаток 2024 года из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против «Аталанты». Матч завершился победой «Реала» со счётом 3:2, и Мбаппе отметился первым голом на 10-й минуте. Однако спустя 25 минут он вынужден был покинуть поле из-за мышечного дискомфорта.

На данный момент характер травмы остаётся неустановленным, но медицинское обследование запланировано на 11 декабря. По данным TyC Sports, даже при небольшом повреждении Мбаппе не сыграет в ближайшем матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» 14 декабря. В случае более серьёзной травмы он также может пропустить финал Межконтинентального кубка 18 декабря и заключительный матч Ла Лиги с «Севильей» 22 декабря.

Ситуация усложняется тем, что Мбаппе и его товарищ по команде Винисиус покидали поле хромая, что вызывает дополнительные опасения у медицинского штаба клуба. В текущем сезоне Мбаппе сыграл в 21 матче, забив 11 голов и сделав две результативные передачи.

Команда Карло Анчелотти сейчас занимает второе место в Премьере, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка, но имея один матч в запасе. Потеря ключевого игрока может серьёзно повлиять на шансы «Реала» в борьбе за чемпионство.

Мбаппе также выразил желание сосредоточиться на своей карьере в «Реале», что делает его возможное отсутствие на поле ещё более значительным для команды. В ближайшие дни станет известно, насколько серьёзной окажется травма, и как это повлияет на дальнейшие планы клуба и самого игрока.