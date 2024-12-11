Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 10:07

В Кремле не раскрыли число российских военных в Сирии

Песков: Число российских военных в Сирии может назвать только Минобороны

Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

В Кремле не могут назвать количество российских солдат, которые находятся на территории наших военных баз в Сирии. Эти данные могут раскрыть только в Минобороны. О контактах России с новыми сирийскими властями тоже трудно судить, так как прошло слишком мало времени, однако разговоры между представителями власти обеих стран ведутся.

«Это могут сказать вам только наши военные, точного количества я привести не могу <...> Ничего подробнее я сказать не могу, но, разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто там сейчас на земле контролирует ситуацию, потому что там есть наши объекты, наши люди, в первую очередь», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские военные базы в Сирии, прежде всего авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе, играют ключевую роль в российской военной стратегии на Ближнем Востоке. Они остаются под контролем России. Вопрос их дальнейшего существования стал актуальным на фоне нового обострения в регионе, в связи с котором сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Известно, что в данный момент власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему будущего баз. Вместе с этим в ГД также призвали не беспокоиться о находящихся там наших военных, которые охарактеризованы как «крепкие ребята». Там также заверили, что их безопасность обеспечена.

Захарова назвала безопасность россиян в Сирии приоритетом для РФ
Захарова назвала безопасность россиян в Сирии приоритетом для РФ
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Минобороны РФ
  • Ситуация в Сирии
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar