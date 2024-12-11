В Кремле не раскрыли число российских военных в Сирии
Песков: Число российских военных в Сирии может назвать только Минобороны
Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
В Кремле не могут назвать количество российских солдат, которые находятся на территории наших военных баз в Сирии. Эти данные могут раскрыть только в Минобороны. О контактах России с новыми сирийскими властями тоже трудно судить, так как прошло слишком мало времени, однако разговоры между представителями власти обеих стран ведутся.
«Это могут сказать вам только наши военные, точного количества я привести не могу <...> Ничего подробнее я сказать не могу, но, разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто там сейчас на земле контролирует ситуацию, потому что там есть наши объекты, наши люди, в первую очередь», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российские военные базы в Сирии, прежде всего авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе, играют ключевую роль в российской военной стратегии на Ближнем Востоке. Они остаются под контролем России. Вопрос их дальнейшего существования стал актуальным на фоне нового обострения в регионе, в связи с котором сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Известно, что в данный момент власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему будущего баз. Вместе с этим в ГД также призвали не беспокоиться о находящихся там наших военных, которые охарактеризованы как «крепкие ребята». Там также заверили, что их безопасность обеспечена.