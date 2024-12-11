В Кремле не раскрыли число российских военных в Сирии

В Кремле не могут назвать количество российских солдат, которые находятся на территории наших военных баз в Сирии. Эти данные могут раскрыть только в Минобороны. О контактах России с новыми сирийскими властями тоже трудно судить, так как прошло слишком мало времени, однако разговоры между представителями власти обеих стран ведутся.

«Это могут сказать вам только наши военные, точного количества я привести не могу <...> Ничего подробнее я сказать не могу, но, разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто там сейчас на земле контролирует ситуацию, потому что там есть наши объекты, наши люди, в первую очередь», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.