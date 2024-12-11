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Ситуация в Сирия
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11 декабря, 06:36

Захарова назвала безопасность россиян в Сирии приоритетом для РФ

На данный момент приоритетным в рамках обострившейся ситуации в Сирии для РФ является обеспечение безопасности собственных граждан. Москва предпринимает в данном отношении всё необходимое. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас самое важное, наш приоритет — это, безусловно, безопасность наших граждан. Это абсолютный приоритет. Сейчас делается всё необходимое для обеспечения их безопасности», — сказала она в эфире радио Sputnik.

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Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая широкомасштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в столицу Сирии, Дамаск. Лидер страны Башар Асад оставил пост президента и покинул территорию государства. Вскоре появилась информация, что ему было предоставлено убежище в Москве. Оппозиция также гарантировала безопасность российских военных баз. В ответ на эти события Москва призвала к началу переговоров по Сирии под эгидой ООН.

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Мария Любицкая
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