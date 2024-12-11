Медведев назвал интересы россиян приоритетом в миграционной политике

Россия в вопросах миграционной политики ориентируется на интересы собственных граждан, заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, к этой проблеме нельзя относиться легковесно и делать заявления, которые могут напрягать часть общества.

«Самое главное — просчитывать последствия тех решений в сфере миграции, которые мы принимаем. Но в любом случае, касается ли это вопросов обучения в школе детей мигрантов, касается ли это порядка их въезда в страну, присутствия здесь их семей — прежде всего мы должны ориентироваться на интересы граждан РФ», — сказал Медведев.