Медведев назвал интересы россиян приоритетом в миграционной политике
Россия в вопросах миграционной политики ориентируется на интересы собственных граждан, заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, к этой проблеме нельзя относиться легковесно и делать заявления, которые могут напрягать часть общества.
«Самое главное — просчитывать последствия тех решений в сфере миграции, которые мы принимаем. Но в любом случае, касается ли это вопросов обучения в школе детей мигрантов, касается ли это порядка их въезда в страну, присутствия здесь их семей — прежде всего мы должны ориентироваться на интересы граждан РФ», — сказал Медведев.
Вместе с тем он подчеркнул, что нельзя пренебрегать фундаментальными правами иностранных граждан, работающих на территории нашей страны.
Напомним, 11 декабря Госдума приняла законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отсутствие этого навыка может привести к значительным трудностям в учёбе. По его данным, сегодня около 41% учащихся в российских школах детей мигрантов плохо знают язык или вовсе не говорят по-русски.
Life.ru