Меркель заявила, что Путин подарил ей плюшевую собаку перед встречей с лабрадором

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поделилась предысторией эпизода с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, ровно за год до этого глава государства подарил ей плюшевую собаку, добавив, что она не кусается.

Президент РФ Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото © ТАСС / AP / Markus Schreiber

«Когда я нанесла визит <...> Путину в Москве в январе 2006 года, мой советник по внешней политике сообщил российскому советнику по внешней политике о том, что я боюсь собак, потому что однажды одна из них меня укусила», — заявила Меркель в интервью La Vanguardia.