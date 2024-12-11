Меркель заявила, что Путин подарил ей плюшевую собаку перед встречей с лабрадором
Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что Путин подарил ей плюшевую собаку в 2006-ом
Меркель заявила, что Путин подарил ей плюшевую собаку перед встречей с лабрадором. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поделилась предысторией эпизода с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, ровно за год до этого глава государства подарил ей плюшевую собаку, добавив, что она не кусается.
Президент РФ Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото © ТАСС / AP / Markus Schreiber
«Когда я нанесла визит <...> Путину в Москве в январе 2006 года, мой советник по внешней политике сообщил российскому советнику по внешней политике о том, что я боюсь собак, потому что однажды одна из них меня укусила», — заявила Меркель в интервью La Vanguardia.
На первую встречу Путин не взял с собой лабрадора, но подарил бывшему канцлеру большую плюшевую собаку. А уже спустя год, по словам Меркель, российский лидер пришёл на встречу с Кони.
Напомним, в своих мемуарах политик уже вспомнила этот эпизод. Во время встречи с президентом России в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла собака Путина — лабрадор Кони, после чего Меркель якобы «оцепенела от страха». Глава государства извинился перед ней за этот инцидент, уверив, что не хотел причинить никакой душевной боли, а наоборот, стремился создать комфортные условия для общения. А чуть позже «трусиху» Меркель уличили в наглой лжи. В Сети всплыла фотография, на которой экс-канцлер ФРГ добродушно играет с чёрным лабрадором и держит его за лапу.