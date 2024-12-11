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«Орешник» (ракета)

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Регион
11 декабря, 12:53

Теперь не табу: Бут спрогнозировал рост критики Зеленского на Западе

Бут: Критика в адрес Зеленского увеличивается с приближением инаугурации Трампа

Чем ближе дата инаугурации (20 января 2025 года) избранного президента США Дональда Трампа, чем чаще в американской прессе появляется жёсткая критика в адрес Владимира Зеленского и Украины в целом. На тенденцию обратил внимание бизнесмен Виктор Бут, который 15 лет провёл в американской тюрьме по сфабрикованному делу.

«Раньше, в общем-то, было табу — нельзя было в американской прессе обсуждать образ Зеленского, его всячески пытались героизировать. А теперь мы видим первые такие попытки задавать очень неудобные вопросы», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Бут также подчеркнул, что Трамп в решении украинского конфликта будет исходить из интересов США. Это означает, что будущий хозяин Белого дома может прекратить бесконтрольное вливание долларов в Незалежную.

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Ранее Бут спрогнозировал переговоры Путина и Трампа до 20 января из-за «‎Орешника». Он также подчеркнул, что Трамп отомстит тем, кто организовал уголовные дела против него.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Борис Эльфанд
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