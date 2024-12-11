Чем ближе дата инаугурации (20 января 2025 года) избранного президента США Дональда Трампа, чем чаще в американской прессе появляется жёсткая критика в адрес Владимира Зеленского и Украины в целом. На тенденцию обратил внимание бизнесмен Виктор Бут, который 15 лет провёл в американской тюрьме по сфабрикованному делу.

«Раньше, в общем-то, было табу — нельзя было в американской прессе обсуждать образ Зеленского, его всячески пытались героизировать. А теперь мы видим первые такие попытки задавать очень неудобные вопросы», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».