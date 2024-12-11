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Регион
11 декабря, 13:15

Российскому военкору и его семье угрожают убийством

«Mash на Мойке»: Военкору Сапонькову поступают сообщения с угрозами убийством

Роман Сапоньков. Обложка © Telegram / Роман Сапоньков

Роман Сапоньков. Обложка © Telegram / Роман Сапоньков

Военному корреспонденту из Санкт-Петербурга Роману Сапонькову поступают угрозы убийством от неизвестных лиц, которые, по предположениям, могут быть связаны с украинским ЦИПсО. Расправу обещают учинить над журналистом и его семьёй, если он не удалит телеграм-канал, сообщает «Mash на Мойке».

Согласно информации телеграм-канала, Сапоньков получает множество сообщений с угрозами в личные сообщения. Обещания о жёсткой расправе также получили его близкие. Кроме того, угрозы зафиксированы в отношении публициста и волонтёра отряда «Эспаньола» Александра Живова.

Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньёй у квартиры военкора "Известий"
Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньёй у квартиры военкора "Известий"

Стоит отметить, что Сапоньков не первый раз страдает из-за подобных угроз, которые в прошлом году даже переросли в действия. Тогда его машину вскрыли и подкинули шевроны ВСУ, а дверь квартиры залили монтажной пеной. Нелегко приходится и его коллегам по цеху. Ранее Life.ru рассказывал про военкора Ксению Скутину из ЛНР с позывным Пресса, у её двери в квартиру оставили букет цветов, начинённый взрывчаткой.

Мария Любицкая
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