Российскому военкору и его семье угрожают убийством
«Mash на Мойке»: Военкору Сапонькову поступают сообщения с угрозами убийством
Роман Сапоньков. Обложка © Telegram / Роман Сапоньков
Военному корреспонденту из Санкт-Петербурга Роману Сапонькову поступают угрозы убийством от неизвестных лиц, которые, по предположениям, могут быть связаны с украинским ЦИПсО. Расправу обещают учинить над журналистом и его семьёй, если он не удалит телеграм-канал, сообщает «Mash на Мойке».
Согласно информации телеграм-канала, Сапоньков получает множество сообщений с угрозами в личные сообщения. Обещания о жёсткой расправе также получили его близкие. Кроме того, угрозы зафиксированы в отношении публициста и волонтёра отряда «Эспаньола» Александра Живова.
Стоит отметить, что Сапоньков не первый раз страдает из-за подобных угроз, которые в прошлом году даже переросли в действия. Тогда его машину вскрыли и подкинули шевроны ВСУ, а дверь квартиры залили монтажной пеной. Нелегко приходится и его коллегам по цеху. Ранее Life.ru рассказывал про военкора Ксению Скутину из ЛНР с позывным Пресса, у её двери в квартиру оставили букет цветов, начинённый взрывчаткой.