Российскому военкору и его семье угрожают убийством

Военному корреспонденту из Санкт-Петербурга Роману Сапонькову поступают угрозы убийством от неизвестных лиц, которые, по предположениям, могут быть связаны с украинским ЦИПсО. Расправу обещают учинить над журналистом и его семьёй, если он не удалит телеграм-канал, сообщает «Mash на Мойке».

Согласно информации телеграм-канала, Сапоньков получает множество сообщений с угрозами в личные сообщения. Обещания о жёсткой расправе также получили его близкие. Кроме того, угрозы зафиксированы в отношении публициста и волонтёра отряда «Эспаньола» Александра Живова.