В ЛНР неизвестные попытались подорвать военкора «Прессу», прислав букет цветов
«Mash на Донбассе»: Военкора Скутину пытались подорвать с помощью букета в ЛНР
Букет, в котором была взрывчатка. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе
В Луганской Народной Республике (ЛНР) попытались убить журналистку. Неизвестный человек отправил женщине цветочный букет со взрывчаткой внутри, пишет Mash на Донбассе.
Журналистка из ЛНР рассказала, как её пытались убить с помощью взрывчатки в букете. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Журналистка Ксения Скутина с позывным «Пресса» работает военкором добровольческого отряда «Небесные воины» на Донбассе и оператором беспилотников. За время службы репортёр уже успела получить три ордена и две медали. Журналистке должны были вручить орден Мужества в это воскресенье — 8 сентября.
Скутина рассказала, что переехала в новую квартиру примерно неделю назад. По её словам, новый адрес знали только родственники. На днях ей вдруг привезли большой букет цветов и оставили у двери. Военкор почуяла неладное, не стала трогать опасный предмет и спряталась на балконе, где вызвала специалистов. Сапёры обнаружили в цветах самодельную бомбу.
«Надела бронник, сняла матрас с кровати, закрылась на балконе и оттуда позвонила сапёрам. Это меня спасло», — пояснила Скутина.
А ранее Life.ru рассказывал, что о гибели журналиста Семёна Ерёмина в зоне СВО. Это случилось при атаке вражеского FVP-дрона. Военкор получил смертельное ранение после второго сброса снаряда с БПЛА. В МИД РФ отметили, что убийство Ерёмина подтверждает террористическую сущность Владимира Зеленского.