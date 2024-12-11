«Пять швов»: Наталья Фриске заявила, что подруга разбила ей лицо телефоном
Наталья Фриске с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / friske_natalia
Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, недавно вернулась в социальные сети после длительного перерыва, вызванного травмой. В своём обращении к подписчикам она рассказала о несчастном случае, который произошёл с её участием.
Инцидент произошёл, когда Наталья находилась в компании подруги. В ходе встречи подруга, бросив телефон на диван, случайно попала им в лицо Натальи. В результате удара Фриске потребовалась медицинская помощь, и хирурги наложили ей не менее пяти швов. На лице певицы, под бровью, остался шрам, который до сих пор заметен.
Наталья долгое время не решалась появиться в таком виде перед своими подписчиками. Однако, чтобы предотвратить возможные слухи и недоразумения, она решила рассказать о случившемся. В своём обращении она подчеркнула, что инцидент был случайным и между ней и подругой нет никаких конфликтов. «Мы не ссорились и не дрались! Мы только что с ней вместе обедали в кафе. Мы общаемся и всё прекрасно», — пояснила Наталья, чтобы развеять сомнения поклонников.
Интересно, что в 2022 году Наталья Фриске впервые стала мамой, назвав свою дочь редким именем Луна. Этот факт добавляет особую эмоциональную окраску к её возвращению в публичное пространство, ведь теперь она не только сестра знаменитой певицы, но и заботливая мать. Наталья Фриске вновь активна в соцсетях и продолжает делиться с подписчиками событиями из своей жизни, несмотря на пережитые трудности.
Ранее сообщалось, что сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева дебютировал в сериале «Плакса 2». Он сыграл эпизодическую роль вместе с отцом во втором сезоне. Позднее появилась первая реакция мальчика на кинодебют. Мальчик прыгал и кричал от радости, буквально потеряв дар речи.