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11 декабря, 14:35

Полезен для сосудов и костей: Диетолог рассказала, сколько можно съесть холодца в праздник

Диетолог Соломатина: Холодец полезен для сосудов и костей

Многие россияне традиционно подают холодец на новогодний стол. Это блюдо обладает весьма полезными свойствами, однако может навредить организму из-за высокого содержания калорий и жира, предупредила диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что свойства холодца зависят от выбранного мяса.

«Холодец из куриного бульона легче перерабатывает организм, говяжий — более постный, а свиной жирнее. Учитывая эти обстоятельства, человек должен выбрать, какой вариант бульона будет оптимальным для него», — пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам диетолога, холодец полезен для сосудов и костей, а также улучшает мозговую деятельность. При этом следует соблюдать норму потребления. За один приём пищи можно съедать не более 200 граммов холодца.

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Ранее россияне предложили сделать холодец объектом культурного наследия ЮНЕСКО. А ещё одно популярное русское блюдо помогает предотвращать опухоли. Кстати, диетолог «реабилитировала» холодец, который или обожают, или ненавидят.

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freepik / timolina

Борис Эльфанд
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