Полезен для сосудов и костей: Диетолог рассказала, сколько можно съесть холодца в праздник

Многие россияне традиционно подают холодец на новогодний стол. Это блюдо обладает весьма полезными свойствами, однако может навредить организму из-за высокого содержания калорий и жира, предупредила диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что свойства холодца зависят от выбранного мяса.

«Холодец из куриного бульона легче перерабатывает организм, говяжий — более постный, а свиной жирнее. Учитывая эти обстоятельства, человек должен выбрать, какой вариант бульона будет оптимальным для него», — пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».