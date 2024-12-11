Полезен для сосудов и костей: Диетолог рассказала, сколько можно съесть холодца в праздник
Диетолог Соломатина: Холодец полезен для сосудов и костей
Многие россияне традиционно подают холодец на новогодний стол. Это блюдо обладает весьма полезными свойствами, однако может навредить организму из-за высокого содержания калорий и жира, предупредила диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что свойства холодца зависят от выбранного мяса.
«Холодец из куриного бульона легче перерабатывает организм, говяжий — более постный, а свиной жирнее. Учитывая эти обстоятельства, человек должен выбрать, какой вариант бульона будет оптимальным для него», — пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам диетолога, холодец полезен для сосудов и костей, а также улучшает мозговую деятельность. При этом следует соблюдать норму потребления. За один приём пищи можно съедать не более 200 граммов холодца.
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