Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 14:41

Печенье, термосы и мирамистин: Юнашев показал, что взяли с собой гости конференции по ИИ

Корреспондент Юнашев: На конференции по ИИ изъяли термосы и газовый баллончик

Вещи, которые изъяли на входе. Обложка © Telegram / «Юнашев LIVE»

Вещи, которые изъяли на входе. Обложка © Telegram / «Юнашев LIVE»

В своём телеграм-канале «Юнашев LIVE» корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев поделился фотографией вещей, которые охранники изъяли у посетителей конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Спецкор Life.ru уточнил, что среди предметов есть термосы, электронные сигареты, печенье, мирамистин и даже газовый баллончик.

«Кто с чем пришёл на конференцию по ИИ, на которую приехал и Владимир Путин», — написал Юнашев.

Дугин призвал создать русский ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев
Дугин призвал создать русский ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев

Напомним, конференцию посетил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что дома у него несколько умных колонок, которые Песков заставляет конкурировать. Пресс-секретарь также узнал, на сколько Россия отстаёт от Запада в вопросах внедрения ИИ. В свою очередь предприниматель и инженер Виктор Вексельберг отметил, что искусственный интеллект может мешать только ленивым и консервативным предпринимателям, всем остальным он приносит пользу.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Политика России
  • Только на Life
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar