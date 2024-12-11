Печенье, термосы и мирамистин: Юнашев показал, что взяли с собой гости конференции по ИИ

В своём телеграм-канале «Юнашев LIVE» корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев поделился фотографией вещей, которые охранники изъяли у посетителей конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Спецкор Life.ru уточнил, что среди предметов есть термосы, электронные сигареты, печенье, мирамистин и даже газовый баллончик.