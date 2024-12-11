Печенье, термосы и мирамистин: Юнашев показал, что взяли с собой гости конференции по ИИ
Корреспондент Юнашев: На конференции по ИИ изъяли термосы и газовый баллончик
Вещи, которые изъяли на входе. Обложка © Telegram / «Юнашев LIVE»
В своём телеграм-канале «Юнашев LIVE» корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев поделился фотографией вещей, которые охранники изъяли у посетителей конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Спецкор Life.ru уточнил, что среди предметов есть термосы, электронные сигареты, печенье, мирамистин и даже газовый баллончик.
«Кто с чем пришёл на конференцию по ИИ, на которую приехал и Владимир Путин», — написал Юнашев.
Напомним, конференцию посетил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что дома у него несколько умных колонок, которые Песков заставляет конкурировать. Пресс-секретарь также узнал, на сколько Россия отстаёт от Запада в вопросах внедрения ИИ. В свою очередь предприниматель и инженер Виктор Вексельберг отметил, что искусственный интеллект может мешать только ленивым и консервативным предпринимателям, всем остальным он приносит пользу.