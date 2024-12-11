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Регион
11 декабря, 15:20

Вице-премьер Чернышенко рассказал Life.ru, как использует ИИ в своей работе

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пользуется ИИ для решения утилитарных задач

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, как использует искусственный интеллект в своей работе. В беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым он отметил, что часто ИИ решает утилитарные задачи: анализирует цифровые тренды, нередко помогает принять решения.

Дмитрий Чернышенко про ИИ. Видео © Life.ru

«Я пользуюсь всеми доступными нейронными сетями для задач, которые не чувствительны к данным. Использую и международные сети, не буду их сейчас называть, популяризировать», — поделился вице-премьер.

Чернышенко уточнил, что любая нейросеть настраивается и обучается на определённых массивах данных, анализирует большие объёмы правовых актов, выискивает закономерности и сравнивает прогнозы с фактами. Кроме того, он отметил, что для государственных задач у России существует свой закрытый сегмент, в котором развёрнут GigaChat.

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На конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прибыл и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что дома у него несколько умных колонок, которые Песков заставляет конкурировать. Пресс-секретарь также узнал, на сколько Россия отстаёт от Запада в вопросах внедрения ИИ. В свою очередь предприниматель и инженер Виктор Вексельберг отметил, что искусственный интеллект может мешать только ленивым и консервативным предпринимателям, всем остальным он приносит пользу.

Обложка ©

Freepik/rawpixel.com

Алена Пенчугина
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