Вице-премьер Чернышенко рассказал Life.ru, как использует ИИ в своей работе

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, как использует искусственный интеллект в своей работе. В беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым он отметил, что часто ИИ решает утилитарные задачи: анализирует цифровые тренды, нередко помогает принять решения.

Дмитрий Чернышенко про ИИ. Видео © Life.ru

«Я пользуюсь всеми доступными нейронными сетями для задач, которые не чувствительны к данным. Использую и международные сети, не буду их сейчас называть, популяризировать», — поделился вице-премьер.