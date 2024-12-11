Вице-премьер Чернышенко рассказал Life.ru, как использует ИИ в своей работе
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пользуется ИИ для решения утилитарных задач
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, как использует искусственный интеллект в своей работе. В беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым он отметил, что часто ИИ решает утилитарные задачи: анализирует цифровые тренды, нередко помогает принять решения.
Дмитрий Чернышенко про ИИ. Видео © Life.ru
«Я пользуюсь всеми доступными нейронными сетями для задач, которые не чувствительны к данным. Использую и международные сети, не буду их сейчас называть, популяризировать», — поделился вице-премьер.
Чернышенко уточнил, что любая нейросеть настраивается и обучается на определённых массивах данных, анализирует большие объёмы правовых актов, выискивает закономерности и сравнивает прогнозы с фактами. Кроме того, он отметил, что для государственных задач у России существует свой закрытый сегмент, в котором развёрнут GigaChat.
На конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прибыл и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что дома у него несколько умных колонок, которые Песков заставляет конкурировать. Пресс-секретарь также узнал, на сколько Россия отстаёт от Запада в вопросах внедрения ИИ. В свою очередь предприниматель и инженер Виктор Вексельберг отметил, что искусственный интеллект может мешать только ленивым и консервативным предпринимателям, всем остальным он приносит пользу.