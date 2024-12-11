Путин: Квартирные кражи в Москве сократились почти в 35 раз благодаря ИИ

Президент России Владимир Путин назвал потрясающими результаты применения искусственного интеллекта (ИИ) в Москве для борьбы с преступностью. На международной конференции AI Journey глава государства отметил, что квартирные кражи сократились почти в 35 раз, а количество грабежей — в 10,5 раза.

«Одно из показательных направлений использования ИИ — это, конечно, борьба с преступностью. <...> Количество грабежей сократилось в 10,5 раза, а количество квартирных краж в Москве сократилось в 34,5 раза именно из-за использования возможностей ИИ», — сказал глава государства.