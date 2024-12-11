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11 декабря, 15:43

Путин: Квартирные кражи в Москве сократились почти в 35 раз благодаря ИИ

Президент России Владимир Путин назвал потрясающими результаты применения искусственного интеллекта (ИИ) в Москве для борьбы с преступностью. На международной конференции AI Journey глава государства отметил, что квартирные кражи сократились почти в 35 раз, а количество грабежей — в 10,5 раза.

«Одно из показательных направлений использования ИИ — это, конечно, борьба с преступностью. <...> Количество грабежей сократилось в 10,5 раза, а количество квартирных краж в Москве сократилось в 34,5 раза именно из-за использования возможностей ИИ», — сказал глава государства.

На конференции говорили о том, что ИИ помогает в деятельности полиции Объединённых Арабских Эмиратов, в том числе в Дубае. Президент уточнил, что потрясающие, «на первый взгляд, просто необычные» результаты демонстрируются и в России.

Ранее Путин сообщил, что РФ должна самостоятельно развивать технологии искусственного интеллекта. Это позволит иметь возможность формировать своё будущее и определять дальнейшую судьбу страны. Кроме того, глава государства уверен, что наша страна может стать мировым лидером в области ИИ.

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Life.ru / Павел Баранов

Алена Пенчугина
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