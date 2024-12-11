«Есть что показать»: Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил, выступая на международной конференции AI Journey.
«Москва развивается, я считаю, что это один из лучших мегаполисов мира, если по совокупности оценивать всё, что делается в Москве. Есть что показать, и показывая это, есть возможность приглашать наших партнёров и друзей для работы в Москве», — отметил президент.
Путин также рассказал, что российская столица является чрезвычайно привлекательным местом для инвестиций в различных областях, включая высокие технологии, промышленность, науку и образование.
Ранее Путин сообщил, что пять регионов России стали лауреатами Национальной премии в области ИИ. Это Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области. Выступая на конференции, президент призвал сделать РФ мировым лидером в области ИИ. Он также акцентировал внимание на возможности возникновения «сильного ИИ», который способен превзойти человека в ключевых областях деятельности.
Life.ru