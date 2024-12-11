«Есть что показать»: Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил, выступая на международной конференции AI Journey.

«Москва развивается, я считаю, что это один из лучших мегаполисов мира, если по совокупности оценивать всё, что делается в Москве. Есть что показать, и показывая это, есть возможность приглашать наших партнёров и друзей для работы в Москве», — отметил президент.