Абхазские власти нашли деньги на зарплаты бюджетникам за ноябрь

Абхазские власти нашли возможность выплатить госслужащим зарплату за ноябрь. Силовики, сотрудники министерства по налогам и сборам, миграционной и таможенной службы получили деньги в первую очередь. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба в ходе встречи с исполняющим обязанности президента Бадрой Гунбой.

«230 миллионов рублей направлено на выплату заработных плат из республиканского бюджета с 9 по 11 декабря», — цитирует Делбу «РИА Новости».

И. о. главы Минфина Абхазии отметил, что на сегодняшний день силами местных бюджетов открыто финансирование на сумму 81 миллиона рублей для выплаты зарплаты в системах здравоохранения, образования и культуры республиканского уровня.