Абхазские власти нашли деньги на зарплаты бюджетникам за ноябрь
Абхазские власти нашли возможность выплатить госслужащим зарплату за ноябрь. Силовики, сотрудники министерства по налогам и сборам, миграционной и таможенной службы получили деньги в первую очередь. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба в ходе встречи с исполняющим обязанности президента Бадрой Гунбой.
«230 миллионов рублей направлено на выплату заработных плат из республиканского бюджета с 9 по 11 декабря», — цитирует Делбу «РИА Новости».
И. о. главы Минфина Абхазии отметил, что на сегодняшний день силами местных бюджетов открыто финансирование на сумму 81 миллиона рублей для выплаты зарплаты в системах здравоохранения, образования и культуры республиканского уровня.
Ранее власти Абхазии заявили, что у них нет денег на выплаты зарплат бюджетникам. Делба заявил, что все деньги уходят на оплату перетока электричества из России. Напомним, что регион отказался выполнять взятые на себя обязательства в рамках гармонизации законодательства с РФ. После этого Москва стала поставлять электричество в республику по коммерческой стоимости. Россия также не ответила на запрос Абхазии о разморозке финпомощи.