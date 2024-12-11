Правительство Абхазии заявило, что не получило ответ России на запрос о финпомощи
Россия не ответила на запрос Абхазии о разморозке финпомощи. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказали в кабмине Республики.
«Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам», — пояснили в правительстве.
Напомним, что в сентябре Москва частично приостановила соцвыплаты в Абхазии. Решение в МИД РФ объяснили «балансом обязательств». Вместе с этим, Абхазия отказалась от ратификации соглашения об инвестициях с РФ, но попросила возобновить соцвыплаты. Стоит отметить, что местные жители отреагировали на соглашение с Россией протестами.
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