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11 декабря, 18:40

«Либеральные взгляды»: В Омске потребовали запретить концерт Агутина и «Квартета И»

Омские казаки потребовали запретить концерт Агутина и «Квартета И»

Совет атаманов казачьего народа в Омске потребовал отменить концерт Леонида Агутина и «Квартета И», намеченный на 5 февраля, из-за «либеральных взглядов» артистов. Соответствующее письмо было направлено губернатору Омской области Виталию Хоценко.

Совет атаманов подверг критике исполнителей, отметив, что они известны своей «либеральной и прозападной позицией», а также не поддерживают проведение спецоперации (СВО) на Украине. В своём заявлении казаки выразили недоумение тем фактом, что жители Омска обратились именно к ним за поддержкой.

Письмо к губернатору Омской области. Фото © VK / Совет атаманов казачьего народа

Письмо к губернатору Омской области. Фото © VK / Совет атаманов казачьего народа

«В отличие от губернатора Омской области, СМИшники отреагировали на заявление Совета Атаманов Казачьего Народа через тридцать один день» — написали они в группе в ВКонтакте.

Ответа от омских властей пока не последовало. Стоит отметить, что после подобных обращений атаманов в городе уже срывались концерты Дианы Арбениной и Лолиты.

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А ранее певица Лолита отменила шоу за пределами Москвы после саботажа на концерте в Ярославле. На её выступление заявилась толпа из 50 лбов, попытавшаяся сорвать концерт. По словам певицы, это были участники «Русской общины», у которых в душе всё ещё таится обида на неё после пресловутой голой вечеринки. Как минимум до конца года Лолита теперь невыездная. Компенсировать отсутствие выступлений в регионах она решила, набрав с лихвой концертов в Москве.

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Алена Пенчугина
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