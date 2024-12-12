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12 декабря, 05:01

Кошмар украинской техники: Комроты назвал главную фишку новых российских дронов

Комроты Мамет: FPV-дроны на оптоволокне успешно применяются против техники ВСУ

Десантные подразделения ВС РФ успешно применяют FPV-дроны на оптоволокне для уничтожения техники Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом рассказал командир штурмовой роты Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным Мамет. Его слова приводит ТАСС.

Российский боец оценил новые коптеры как очень эффективные. Благодаря оптоволоконной связи картинка остаётся чёткой на всём времени полёта вплоть до попадания в цель.

«Очень хорошо управляется, очень помогает в плане сжигания техники», — признался Мамет.

Новые дроны ВС РФ на оптоволокне массово поражают технику ВСУ в Курской области
Новые дроны ВС РФ на оптоволокне массово поражают технику ВСУ в Курской области

По словам российского лидера Владимира Путина, наши военные первыми внедрили технологию оптоволоконной связи в беспилотники, опередив ВСУ. При этом у противника попросту нет эффективного оружия для борьбы с такими БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Анатолий Цейко
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