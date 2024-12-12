Кошмар украинской техники: Комроты назвал главную фишку новых российских дронов

Десантные подразделения ВС РФ успешно применяют FPV-дроны на оптоволокне для уничтожения техники Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом рассказал командир штурмовой роты Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным Мамет. Его слова приводит ТАСС.

Российский боец оценил новые коптеры как очень эффективные. Благодаря оптоволоконной связи картинка остаётся чёткой на всём времени полёта вплоть до попадания в цель.