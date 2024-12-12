Кошмар украинской техники: Комроты назвал главную фишку новых российских дронов
Комроты Мамет: FPV-дроны на оптоволокне успешно применяются против техники ВСУ
Десантные подразделения ВС РФ успешно применяют FPV-дроны на оптоволокне для уничтожения техники Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом рассказал командир штурмовой роты Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным Мамет. Его слова приводит ТАСС.
Российский боец оценил новые коптеры как очень эффективные. Благодаря оптоволоконной связи картинка остаётся чёткой на всём времени полёта вплоть до попадания в цель.
«Очень хорошо управляется, очень помогает в плане сжигания техники», — признался Мамет.
По словам российского лидера Владимира Путина, наши военные первыми внедрили технологию оптоволоконной связи в беспилотники, опередив ВСУ. При этом у противника попросту нет эффективного оружия для борьбы с такими БПЛА.
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