В бундестаге разгорелась дискуссия о разработке ядерного оружия на Украине
Немецкий депутат Андреас Блек от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) собирается отправить федеральному правительству запрос о том, есть ли у Берлина информация, касающаяся возможных планов Украины по разработке ядерного оружия. Подтверждающий это обращение к кабинету министров ФРГ документ есть в распоряжении «Ленты.ру».
«Имеется ли у федерального правительства информация, известная из сообщений средств массовой информации, о планах Украины по созданию ядерного оружия?» – задал Блек правительству вопрос.
На обращение парламентария ответила статс-секретарь Министерства иностранных дел Германии, Сюзанна Бауманн. Она заявила, что кабмин в настоящее время не обладает какими-либо данными по данному вопросу и переадресовала его Международному агентству по атомной энергии. Бауманн заметила, что специалисты МАГАТЭ «регулярно информирует о своём надзоре за ядерной безопасностью» на территории Незалежной.
Президент России Владимир Путин заявил, что в современном мире несложно создать ядерное оружие, но неясно, сможет ли это сделать Украина. Он также охарактеризовал сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Киева как провокацию. Путин подчеркнул, что любое стремление Украины к созданию ядерного оружия встретит адекватный ответ, и Россия не допустит его появления у ВСУ ни при каких обстоятельствах. При этом National Interest утверждает, что Запад может рассмотреть возможность размещения на Украине ядерного оружия, включая атомные бомбы B61, в ответ на испытания Россией одной из новых ракетных систем средней дальности «Орешник».
Life.ru / Kandinsky 3.1