В бундестаге разгорелась дискуссия о разработке ядерного оружия на Украине

Немецкий депутат Андреас Блек от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) собирается отправить федеральному правительству запрос о том, есть ли у Берлина информация, касающаяся возможных планов Украины по разработке ядерного оружия. Подтверждающий это обращение к кабинету министров ФРГ документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Имеется ли у федерального правительства информация, известная из сообщений средств массовой информации, о планах Украины по созданию ядерного оружия?» – задал Блек правительству вопрос.