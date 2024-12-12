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Регион
12 декабря, 07:48

Фицо считает своим личным долгом приехать в Москву на День Победы в 2025 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает своим личным долгом посетить Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в интервью бразильскому изданию Folha de S.Paulo.

«Я воспринимаю свой приезд в Москву 9 мая как личную обязанность», — отметил он.

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Ранее, в ходе программы «Субботние диалоги» на STVR, Фицо подчеркнул значительный вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Он добавил, что свобода пришла в Словакию с востока, и его визит в Москву будет данью уважения воинам-освободителям.

Ранее Фицо заявил, что Украина никогда не победит в конфликте с Россией. Он указал, что молодые люди отказываются вступать в ряды ВСУ, поэтому на Украине есть специальные подразделения, которые отлавливают будущих солдат в ресторанах и вербуют их в армию.

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AP/TASS

Марина Фещенко
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