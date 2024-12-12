Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает своим личным долгом посетить Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в интервью бразильскому изданию Folha de S.Paulo.

«Я воспринимаю свой приезд в Москву 9 мая как личную обязанность», — отметил он.

Ранее, в ходе программы «Субботние диалоги» на STVR, Фицо подчеркнул значительный вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Он добавил, что свобода пришла в Словакию с востока, и его визит в Москву будет данью уважения воинам-освободителям.