Команда Сырского нашла способ забирать в ВСУ 18-летних украинцев без приказа Зеленского
Минобороны Украины готовит «мотивационные контракты» с ВСУ для лиц от 18 лет
Министерство обороны Украины собирается вплотную заняться вопросом возможного призыва в ряды ВСУ мужчин от 18 до 25 лет, чтобы закрыть дыру, образовавшуюся в личном составе армии на фоне поражений на фронте. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф» со ссылкой на источник в окружении главкома ВСУ Александра Сырского.
По его словам, Минобороны пока не собирается просить Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст. Ведомство сначала хочет доработать меры, которые сделают службу более привлекательной для молодёжи. Например, предлагается разработать «мотивационные контракты» с ВСУ со сроком в 1 год для молодых людей, в частности прописать там повышенные выплаты. Предположительно, лица моложе 25 лет смогут получить за участие в боевых действиях 500 тысяч гривен (12 тысяч долларов). После истечения срока действия договора молодые люди, которым на тот момент не исполнится 25 лет, смогут покинуть службу в ВСУ или продлить контракт.
Напомним, на данный момент на Украине действует мобилизационный возраст от 25 до 60 лет. Его постепенное снижение вызывает недовольство среди украинцев. Владимира Зеленского даже предупредили о женском бунте, который могут устроить матери 18-летних сыновей. Однако Вашингтон настоятельно требует от Киева продолжать снижать призывной возраст из-за кадрового дефицита в украинской армии. Зеленский пока ещё не готов пойти на такой шаг.
Telegram / Zelenskiy / Official