Бастрыкин вручил Лукашенко медаль

Руководитель Следкома, как он сам и сообщил, приехал в Белоруссию, чтобы 13 декабря посетить совместную коллегию двух ведомств для подведения итогов работы. Во время вручения награды Бастрыкин отметил неоценимый вклад Лукашенко в укрепление сотрудничества Следственных комитетов России и Белоруссии.