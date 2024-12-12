Бастрыкин вручил Лукашенко медаль
Глава СКР Бастрыкин наградил Лукашенко медалью «За верность служебному долгу»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил белорусскому президенту Александру Лукашенко ведомственную медаль «За верность служебному долгу». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своём телеграм-канале.
Бастрыкин вручает медаль Лукашенко. Видео © Telegram / Следком
Руководитель Следкома, как он сам и сообщил, приехал в Белоруссию, чтобы 13 декабря посетить совместную коллегию двух ведомств для подведения итогов работы. Во время вручения награды Бастрыкин отметил неоценимый вклад Лукашенко в укрепление сотрудничества Следственных комитетов России и Белоруссии.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил героев России медалями «Золотая звезда». Среди представленных к награде были и несколько участников СВО. Далее российский лидер пообщался с военными и произнёс тост в их честь.
Telegram / Следком