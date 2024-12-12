Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 11:02

Минфин увеличивает лимиты по «Семейной ипотеке» с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей

Минфин РФ увеличивает лимиты банкам по «Семейной ипотеке» с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей, чтобы не допустить приостановки программы в связи с исчерпанием лимитов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также предусмотрено внедрение более гибкого механизма, предполагающего использование общей суммы лимита, что позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у банков, которые активнее выдают ипотеку.

Силуанов высказался о будущем семейной ипотеки в России
Силуанов высказался о будущем семейной ипотеки в России

А ранее в правительство была направлена инициатива об увеличении максимальной суммы кредита по программе «Семейная ипотека». Депутаты Госдумы выступили с предложением пересмотреть действующие ограничения, аргументируя это ростом цен на недвижимость и необходимостью улучшения условий для граждан. С тем, что этот лимит следует увеличить, согласился и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SibRapid

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar