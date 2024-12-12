Минфин увеличивает лимиты по «Семейной ипотеке» с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей
Минфин РФ увеличивает лимиты банкам по «Семейной ипотеке» с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей, чтобы не допустить приостановки программы в связи с исчерпанием лимитов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также предусмотрено внедрение более гибкого механизма, предполагающего использование общей суммы лимита, что позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у банков, которые активнее выдают ипотеку.
А ранее в правительство была направлена инициатива об увеличении максимальной суммы кредита по программе «Семейная ипотека». Депутаты Госдумы выступили с предложением пересмотреть действующие ограничения, аргументируя это ростом цен на недвижимость и необходимостью улучшения условий для граждан. С тем, что этот лимит следует увеличить, согласился и вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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