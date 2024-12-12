«Роскачество» проверило гречку из Алтайского края, запрещённую в Белоруссии

«Роскачество» не обнаружило никаких нарушений по времени развариваемости гречки из Алтайского края, которую ранее запретили ввозить в Белоруссию. Причиной обнаруженных несоответствий не являются сортовые характеристики продукта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«В ходе исследований гречки, проводимых «Роскачеством», ни один из образцов результатов ниже ГОСТ по развариваемости не продемонстрировал. В том числе в исследовании принимали участие образцы из Алтайского края. По результатам исследований один из алтайских образцов получил российский Знак качества», — говорится в сообщении.

По данным «Роскачества», время развариваемости крупы не является показателем безопасности, а относится к качественным характеристикам. Утверждать, что такая крупа представляет опасность для здоровья — некорректно. Согласно ГОСТ, время развариваемости гречневой крупы высшего сорта не должно превышать 25 минут.