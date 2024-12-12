Эксперт раскрыл, куда США перевезут свои ресурсы с Ближнего Востока

Происходящее сегодня на Ближнем Востоке является только началом. Всё будет катиться дальше на Восток, считает востоковед, доцент Московского государственного лингвистического университета Саид Гафуров. Он отметил, что оборонная стратегия, стратегия по безопасности, военная доктрина и военное планирование США долгосрочны. По словам эксперта, Штаты постепенно меняют Ближний Восток на Дальний.

«Денег у них много, но не бесконечно много, и они вынуждены концентрировать свои ресурсы. К примеру, Сирия уже не требует столько ресурсов, сколько требовала раньше. Но эти ресурсы не уйдут в никуда, а направятся конкретно на Дальний Восток. Помимо всего, начинается перераспределение средств между видами вооружённых сил, то есть больше на флот, на морпехов, меньше сухопутным войскам», — рассказал Гафуров в интервью «Свободной Прессе».

Востоковед добавил, что для России ситуация на данный момент «не очень хорошая». В частности, отметил эксперт, не хватает информации о состоянии военно-морского флота Чпонии.

«Мы же ничего про него не знаем, какие у них корабли, что они могут, есть у них возможность, допустим, перекрыть выход в Тихий океан из Владивостока, не понятно», — пояснил востоковед.

Также Гафуров добавил, что ресурсы, которые США смогут увезти с Ближнего Востока, сразу же уйдут против КНР.