Насильника и убийцу ребёнка в 2002-м нашли среди пожизненно заключённых в «Чёрном дельфине»

Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение мужчине в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, совершённом в 2002 году. Преступник уже более десяти лет отбывает пожизненный срок за убийство своей бывшей жены и её сына в 2011 году в колонии «Чёрный дельфин» Оренбургской области.

По версии следствия, в ночь на 24 сентября 2002 года Виталий Шевцов напал на девочку на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана, ударив её несколько раз по голове тупым предметом. Затем он совершил над ней насильственные действия сексуального характера. В результате полученных травм школьница скончалась на месте, а преступник скрылся.

Уголовное дело об убийстве, связанное с изнасилованием, было возбуждено в сентябре 2002 года. Установить причастность Шевцова к этому преступлению удалось благодаря совместной работе следователей и криминалистов, включая результаты генетической экспертизы и оперативно-разыскные мероприятия уголовного розыска МВД России.

С мая 2013 года Шевцов находится в колонии «Чёрный дельфин» за другое не менее жуткое преступление – во время ссоры 19 мая 2011 года он нанёс своей бывшей жене не менее 15 ножевых ударов, а затем убил её пятилетнего сына, который спал в соседней комнате. После преступления Шевцов похитил имущество экс-супруги на сумму около 9 тысяч рублей и скрылся. Санкт-Петербургский городской суд признал его виновным и дал пожизненное. После выяснения его причастности к убийству девочки Шевцов дал признательные показания.