Никакого праздника: Юрист разъяснил статус 31 декабря в этом году из-за решения Госдумы

Несмотря на то, что Госдума отклонила законопроект, который предлагал сделать 31 декабря постоянным нерабочим праздничным днем, в этом году россияне могут воспользоваться законным выходным. Об этом в беседе с Life.ru рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Он пояснил, что правительство позаботилось обо всём заранее: постановление о том, как россияне будут отдыхать в этом месяце, было опубликовано ещё летом 2023 года.

Госдума отклонила законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря официальным нерабочим праздничным днем, но правительство ещё раньше пошло навстречу ожиданиям людей: последний день года станет выходным за счет переноса с 7 января. Давид Адамс юрист

Собеседник Life.ru отметил, что многие организации и работодатели сами идут навстречу своим сотрудникам, разрешая сократить рабочий день или вовсе взять отпуск. Даже если этого не происходит, часто из-за общепринятой практики большинство сотрудников уже не ожидают от себя и других такой же производительности, как в обычные дни. Рабочая переписка стихает, телефоны звонят реже, а офисы пустеют.

«Еще одной важной деталью является то, что в последние годы 31 декабря часто оказывается перенесенным на другой день в рамках перераспределения выходных. Государство вроде как подчеркивает, что день остается рабочим, но на практике люди все равно отдыхают, поскольку у них появляется возможность завершить все дела заранее. В итоге календарь как бы формально сохраняет видимость рабочего дня, но общественное сознание давно уже принимает его за выходной» , — пояснил эксперт.