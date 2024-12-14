Тест: Лишь первая леди СССР сможет отличить все правдивые факты о ГУМе от ложных
14 декабря 1893 года открыли Верхние торговые ряды, а если по-современному, то нынешний ГУМ. Самое время отметить день рождения главного универмага России!
Только ленивый, оказавшись на Красной площади, не зайдёт в главный универмаг Москвы хотя бы просто за легендарным мороженым! Огромнейшее здание прямо в сердце столицы по праву можно считать символом русской культуры и истории. С момента своего основания — в конце XIX века — и по наши дни ГУМ стойко пережил самые страшные этапы в жизни государства и сохранил статус величайшего торгового комплекса. Предлагаем окунуться в разные вехи существования магазина и попробовать отличить правду от лжи!
В XX веке в ГУМе можно было встретить первых леди страны, повторить стиль которых мечтала каждая женщина СССР! Элегантный образ, аккуратная причёска и красивый маникюр и сейчас являются неотъемлемыми элементами стиля. Узнайте, какой лак для ногтей стоит выбрать на Новый год, чтобы привлечь успех, удачу и деньги в 2025-м! В 90-е эти вещи точно можно было найти в главном магазине страны, но вспомните ли вы их названия спустя столько лет?
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