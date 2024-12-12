Нападающий «Спартака» Манфред Угальде стал самым подорожавшим футболистом РПЛ

На портале Transfermarkt появилась информация о стоимости футболистов, выступающих в Российской футбольной Премьер-Лиге. Рейтинг возглавил форвард московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде. С момента прошлого обновления стоимости нападающий подорожал на шесть миллионов евро и теперь стоит 15 миллионов.

Коста-риканский форвард значительно повысил свою стоимость за последний период. Такой стремительный рост напрямую связан с впечатляющей игрой Угальде в текущем сезоне. В 18 матчах Российской Премьер-Лиги он забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи, став одним из самых результативных игроков чемпионата.

На втором месте в рейтинге самых подорожавших футболистов РПЛ расположился полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Его стоимость выросла с 5 до 8 миллионов евро. Тройку замыкают аргентинец Эсекьель Барко из «Спартака» и узбек Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА, стоимость которых увеличилась до 14 и 8 миллионов евро соответственно.

Стоит отметить, что рост стоимости этих игроков свидетельствует о признании их таланта и потенциала как на российском, так и на международном уровне. Успешные выступления в РПЛ привлекают внимание европейских клубов, что, в свою очередь, приводит к повышению трансферной стоимости футболистов.

Однако, эксперты отмечают, что для того, чтобы российские футболисты могли конкурировать на самом высоком уровне, необходимо продолжать работу по развитию инфраструктуры и повышению уровня подготовки игроков.