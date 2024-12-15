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15 декабря, 12:45

Доверчивые россияне вложились в «Усатых друзей» и потеряли миллионы

Более 100 россиян стали жертвами мошенничества с инвестициями в проект «Усатые друзья», потеряв миллионы рублей. Хозяйка зоосалона обещала своим заемщикам высокие дивиденды, однако вместо этого уехала на курорт в Сочи, оставив инвесторов без средств.

Хозяйка зоосалона. Фото © SHOT

Хозяйка зоосалона. Фото © SHOT

Инвестор Наталья рассказала SHOT, что в октябре этого года вложила 800 тысяч рублей в зоосалон. Предпринимательница Надежда Михалева уверяла, что планирует открыть школу грумеров и обещала 20% прибыли за использование инвестиций. Наталья ознакомилась с отзывами о Надежде и решила вложить деньги. Однако вместо ожидаемых процентов она столкнулась с игнорированием и пустыми обещаниями.

Зоосалон, ставший причинйо разбирательств. Фото © SHOT

Зоосалон, ставший причинйо разбирательств. Фото © SHOT

Когда Наталья начала подготовку к подаче иска в суд, она обнаружила чат с более чем 100 пострадавшими инвесторами. По их подсчетам, общая сумма вложений в «Усатых друзей» составила около 200 миллионов рублей. Тем временем Надежда вместо развития бизнеса публикует фотографии из роскошного отеля в Сочи. Пострадавшие уже подали на нее в суд.

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Life.ru уже рассказывал, что мошенники часто пользуются сайтами-двойниками площадок для инвестирования, чтобы привлекать жертв и вытягивать из них деньги. Злоумышленники предлагают якобы выгодные проекты и инвестиционные фонды. Ранее пожилая москвичка хотела заработать на инвестициях, но отдала 3,5 млн рублей мошенникам. Поняв, что её обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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