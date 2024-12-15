Доверчивые россияне вложились в «Усатых друзей» и потеряли миллионы

Более 100 россиян стали жертвами мошенничества с инвестициями в проект «Усатые друзья», потеряв миллионы рублей. Хозяйка зоосалона обещала своим заемщикам высокие дивиденды, однако вместо этого уехала на курорт в Сочи, оставив инвесторов без средств.

Хозяйка зоосалона. Фото © SHOT

Инвестор Наталья рассказала SHOT, что в октябре этого года вложила 800 тысяч рублей в зоосалон. Предпринимательница Надежда Михалева уверяла, что планирует открыть школу грумеров и обещала 20% прибыли за использование инвестиций. Наталья ознакомилась с отзывами о Надежде и решила вложить деньги. Однако вместо ожидаемых процентов она столкнулась с игнорированием и пустыми обещаниями.

Зоосалон, ставший причинйо разбирательств. Фото © SHOT