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Регион
12 декабря, 22:26

В Госдуме рассказали, почему не спешат делать 31 декабря выходным днём

Депутат Бессараб: Спешки в утверждении 31 декабря выходным днём нет

Вопрос о признании 31 декабря официальным выходным днём пока не требует спешного решения. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру».

Она напомнила, что предложение уже отклонили на первом этапе чтения из-за отрицательного отзыва правительства. По её словам, 31 декабря часто становится выходным по решению кабмина, который проводит замену рабочего дня на другой.

Бессараб отметила, что россияне «любят» длинные новогодние каникулы, а объявление 31 декабря выходным могло бы сократить праздничные дни после Рождества Христова.

«Если мы сдвинем этот график, то придётся каникулы сдвигать до 7 января», — заявила она.

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Предлагал ещё Жириновский: В ЛДПР объяснили, почему Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным

А ранее россиянам объяснили, как законно продлить новогодние праздники. По словам специалистов, одним из самых простых способов является оформление больничного на 9 и 10 января. Ещё одной законной причиной отсутствия на работе может стать непогода. Если сотрудник не может появиться на рабочем месте из-за отмены рейсов, заносов на дорогах или других погодных условий, это считается уважительной причиной.

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Артём Гапоненко
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