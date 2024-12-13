В Госдуме рассказали, почему не спешат делать 31 декабря выходным днём

Вопрос о признании 31 декабря официальным выходным днём пока не требует спешного решения. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру».

Она напомнила, что предложение уже отклонили на первом этапе чтения из-за отрицательного отзыва правительства. По её словам, 31 декабря часто становится выходным по решению кабмина, который проводит замену рабочего дня на другой.

Бессараб отметила, что россияне «любят» длинные новогодние каникулы, а объявление 31 декабря выходным могло бы сократить праздничные дни после Рождества Христова.

«Если мы сдвинем этот график, то придётся каникулы сдвигать до 7 января», — заявила она.