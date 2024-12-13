В Госдуме рассказали, почему не спешат делать 31 декабря выходным днём
Депутат Бессараб: Спешки в утверждении 31 декабря выходным днём нет
Вопрос о признании 31 декабря официальным выходным днём пока не требует спешного решения. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру».
Она напомнила, что предложение уже отклонили на первом этапе чтения из-за отрицательного отзыва правительства. По её словам, 31 декабря часто становится выходным по решению кабмина, который проводит замену рабочего дня на другой.
Бессараб отметила, что россияне «любят» длинные новогодние каникулы, а объявление 31 декабря выходным могло бы сократить праздничные дни после Рождества Христова.
«Если мы сдвинем этот график, то придётся каникулы сдвигать до 7 января», — заявила она.
А ранее россиянам объяснили, как законно продлить новогодние праздники. По словам специалистов, одним из самых простых способов является оформление больничного на 9 и 10 января. Ещё одной законной причиной отсутствия на работе может стать непогода. Если сотрудник не может появиться на рабочем месте из-за отмены рейсов, заносов на дорогах или других погодных условий, это считается уважительной причиной.