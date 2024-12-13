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12 декабря, 21:33

Невеста и сломавший ей челюсть жених из Сочи помирились и расписались

В Сочи молодожёны зарегистрировали брак, несмотря на то, что жених сломал невесте челюсть за день до торжества. Как сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Краснодарского края, изначально свадьба должна была состояться 5 декабря.

Напомним, конфликт произошёл во время подготовки праздника: невеста попросила жениха позвонить в ресторан для уточнения деталей, но он отказался. Спор перерос в драку, и девушка получила перелом челюсти. После инцидента она обратилась в полицию с заявлением.

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В отношении жениха возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трёх лет лишения свободы. Несмотря на предстоящий судебный процесс, пара не только поженилась, но и уже строит планы на рождение первенца.

Ранее Life.ru рассказывал, как жених дочери Ивана Охлобыстина сбежал за неделю до свадьбы. Несмотря на разрыв, у Варвары осталась парная татуировка на лодыжке, напоминающая о несостоявшемся браке.

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Артём Гапоненко
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