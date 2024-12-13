Невеста и сломавший ей челюсть жених из Сочи помирились и расписались

В Сочи молодожёны зарегистрировали брак, несмотря на то, что жених сломал невесте челюсть за день до торжества. Как сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Краснодарского края, изначально свадьба должна была состояться 5 декабря.

Напомним, конфликт произошёл во время подготовки праздника: невеста попросила жениха позвонить в ресторан для уточнения деталей, но он отказался. Спор перерос в драку, и девушка получила перелом челюсти. После инцидента она обратилась в полицию с заявлением.

В отношении жениха возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трёх лет лишения свободы. Несмотря на предстоящий судебный процесс, пара не только поженилась, но и уже строит планы на рождение первенца.