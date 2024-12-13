Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 07:57

Комитет Госдумы одобрил проект об уголовном наказании для скрывшихся за рубежом

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении, который позволит привлекать к уголовной ответственности россиян, совершивших преступления и скрывшихся за границей.

Матвиенко раскрыла, как нужно поступать с уехавшими после СВО россиянами
Матвиенко раскрыла, как нужно поступать с уехавшими после СВО россиянами

Как отметил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, предполагается предоставить Генеральной прокуратуре РФ право «направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности не только иностранных граждан, но и российских граждан, совершивших преступления и пытающихся избежать наказания, покинув страну».

Уехавший за границу Дмитрий Назаров продолжает наживаться на россиянах
Уехавший за границу Дмитрий Назаров продолжает наживаться на россиянах

А в октябре в Госдуму внесли законопроект о штрафах для уехавших за действия против России. Согласно документу, административная ответственность будет применяться за ряд правонарушений, включая: распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, которая может угрожать жизни людей или мешать работе учреждений; разжигание ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитацию вооруженных сил, а также призывы к введению санкций; распространение материалов с оскорблением государственных символов; участие в деятельности нежелательных организаций.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar