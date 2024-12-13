Комитет Госдумы одобрил проект об уголовном наказании для скрывшихся за рубежом

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении, который позволит привлекать к уголовной ответственности россиян, совершивших преступления и скрывшихся за границей.

Как отметил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, предполагается предоставить Генеральной прокуратуре РФ право «направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности не только иностранных граждан, но и российских граждан, совершивших преступления и пытающихся избежать наказания, покинув страну».

А в октябре в Госдуму внесли законопроект о штрафах для уехавших за действия против России. Согласно документу, административная ответственность будет применяться за ряд правонарушений, включая: распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, которая может угрожать жизни людей или мешать работе учреждений; разжигание ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитацию вооруженных сил, а также призывы к введению санкций; распространение материалов с оскорблением государственных символов; участие в деятельности нежелательных организаций.