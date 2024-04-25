Матвиенко раскрыла, как нужно поступать с уехавшими после СВО россиянами
Матвиенко призвала помочь возвращаться гражданам, не выступавшим против России
Валентина Матвиенко. Обложка © Telegram / Совет Федерации
Власти должны создавать условия для возвращения в Россию граждан, не выступавших против своей страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тех же, кто "хает" Родину, она призвала привлекать к ответственности.
"Есть часть... тех людей, которые в самый трудный момент для России не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну, продолжают желать ей поражения, которые делают всё, чтобы навредить нашей стране. И я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать", — сказала политик в беседе с РИА "Новости".
Некоторые наши соотечественники оказались за рубежом вынужденно, после развала Советского Союза, и с ними также необходимо "хорошо, правильно работать", заметила Матвиенко. Есть и другая категория таких россиян, — те, кто уехали по деловым, научным, семейным, бытовым связям или из желания обрести более счастливую жизнь. Они не разрывают связь с Родиной и должны понимать, что остаются под защитой своего государства.
В пример собеседница агенства привела огромные очереди, выстроившееся у российских посольств в дни выборов президента. Несмотря на возможность привлечь внимание и быть сфотографированными, они всё равно шли и голосовали, показав, что являются настоящими гражданами России.
Напомним, согласно недавнему социологическому исследования, доля россиян, желающих эмигрировать, достигла минимума с развала Советского Союза. На данный момент об этом заявляют лишь 5% респондентов. В Госдуме назвали это показателем высокой консолидации нашего общества.