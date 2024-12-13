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Регион
13 декабря, 09:44

Посол США ужаснулась «шквалу» российских ракет на Украине в пятницу, 13-го

Посол США в Киеве Бринк пожаловалась на «шквал» российских ракет на Украине

Посольство США в Киеве выразило недовольство в связи со «шквальным» ракетным ударом, который был направлен на важные объекты на территории Украины, включая энергосистемы и транспортную инфраструктуру. Посол Бриджит Бринк отметила, что с утра критическая инфраструктура страны подвергается интенсивным атакам.

«На 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины столкнулась с новой массированной атакой. Россия выпустила большое количество баллистических ракет, нацеленных на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране», — написала она в социальной сети Х.

93 ракеты и 200 дронов: Зеленский шокирован силой удара Армии России по энергетике Украины
93 ракеты и 200 дронов: Зеленский шокирован силой удара Армии России по энергетике Украины

Напомним, что сегодня, 13 декабря, российская армия нанесла удары по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, который противник продолжает использовать на свой страх и риск. По некоторым данным, был поражен подземный склад. Удар оказался настолько мощным, что вызвал землетрясение. В этой массированной атаке участвовали Черноморский флот и дальние стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Масштабы событий вызвали такую тревогу у польских военных, что они подняли в воздух свои истребители.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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