Посол США ужаснулась «шквалу» российских ракет на Украине в пятницу, 13-го
Посол США в Киеве Бринк пожаловалась на «шквал» российских ракет на Украине
Посольство США в Киеве выразило недовольство в связи со «шквальным» ракетным ударом, который был направлен на важные объекты на территории Украины, включая энергосистемы и транспортную инфраструктуру. Посол Бриджит Бринк отметила, что с утра критическая инфраструктура страны подвергается интенсивным атакам.
«На 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины столкнулась с новой массированной атакой. Россия выпустила большое количество баллистических ракет, нацеленных на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране», — написала она в социальной сети Х.
Напомним, что сегодня, 13 декабря, российская армия нанесла удары по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, который противник продолжает использовать на свой страх и риск. По некоторым данным, был поражен подземный склад. Удар оказался настолько мощным, что вызвал землетрясение. В этой массированной атаке участвовали Черноморский флот и дальние стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Масштабы событий вызвали такую тревогу у польских военных, что они подняли в воздух свои истребители.
Kandinsky 3.1 / Life.ru