Посол США ужаснулась «шквалу» российских ракет на Украине в пятницу, 13-го

Посольство США в Киеве выразило недовольство в связи со «шквальным» ракетным ударом, который был направлен на важные объекты на территории Украины, включая энергосистемы и транспортную инфраструктуру. Посол Бриджит Бринк отметила, что с утра критическая инфраструктура страны подвергается интенсивным атакам.