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13 декабря, 09:55

Министр спорта Дегтярёв возглавил Олимпийский комитет России

Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв возглавил Олимпийский комитет России (ОКР), голосование по его кандидатуре на пост президента организации прошло в Москве. В поддержку чиновника было отдано 197 голосов, ещё двое воздержались.

Избрание главы ОКР. Видео © Telegram / SHOT

Дегтярёв будет совмещать две должности, оставлять работу в Министерстве спорта РФ он не намерен. Чиновник поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру на ежегодном Олимпийском собрании. Он также назвал своей целью на новом посту возвращение российских спортсменов на международные старты. Дегтярёв пояснил, что Москва намерена расширить штат юристов и бороться за права атлетов. По его словам, в кулуарах международного спорта всё чаще звучат голоса о необходимости вернуть россиян, однако западные политики пока ещё гнут свою линию.

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Напомним, экс-глава ОКР Станислав Поздняков в октябре решил по своему желанию покинуть пост. Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв стал единственным кандидатом на эту должность. Чиновник публично подтверждал своё желание баллотироваться.

Татьяна Миссуми
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