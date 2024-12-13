Министр спорта Дегтярёв возглавил Олимпийский комитет России

Дегтярёв будет совмещать две должности, оставлять работу в Министерстве спорта РФ он не намерен. Чиновник поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру на ежегодном Олимпийском собрании. Он также назвал своей целью на новом посту возвращение российских спортсменов на международные старты. Дегтярёв пояснил, что Москва намерена расширить штат юристов и бороться за права атлетов. По его словам, в кулуарах международного спорта всё чаще звучат голоса о необходимости вернуть россиян, однако западные политики пока ещё гнут свою линию.