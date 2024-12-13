Месяц скидок и акций: Маркетолог раскрыла, что действительно выгодно покупать в декабре

До конца года нужно многое успеть — в том числе сходить на шопинг и купить товары, которые могут подорожать уже в январе грядущего 2025 года. Какие категории особенно выгодно приобрести в декабре, рассказала в интервью радио Sputnik маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина.

По словам маркетолога, до конца года многие отделы продаж стремятся выполнить план и увеличить прибыль, поэтому покупатели могут купить некоторые категории товаров по особо привлекательным ценам или с щедрыми акциями.

«Для тех, кто рационально подходит к распределению бюджета и хочет сэкономить, не теряя в качестве, стоит внимательнее присмотреться к таким категориям товаров, как ювелирные украшения, техника, товары для дома, одежда и обувь, косметика и парфюмерия. Это может быть выгоднее в декабре, чем в новом году. Так, например, на рынке электроники декабрь − всегда высокий сезон. Следите за распродажами накануне праздника, добавив интересующие вас товары в корзину и выжидая лучшего момента для покупки. Либо отложите поход в торговый центр на дату объявленной акции. Или ждите рассылку о рождественской распродаже, или предложение оформить заказ по более низкой цене", − рекомендует Елизавета Волошанина.

Кроме того, что цены становятся привлекательнее, в разных магазинах они тоже могут разниться. Особенно это касается ювелирных изделий — одну и ту же модель можно купить по разным ценам в разных магазинах и бутиках, уверяет Волжанина. Прайс зависит от оптовой и закупочной цены в торговых точках, поэтому прежде чем приобрести украшение, следует провести тщательный мониторинг его стоимости.

«Часто ювелирные изделия выгоднее покупать онлайн. А ещё, ювелирные заводы иногда проводят выставки украшений, предлагая там самую выгодную цену. Не обращайте внимание на бонусы в виде залежавшихся непопулярных товаров, так как, скорее всего, вы также их не оцените после приобретения», − говорит эксперт.

А вот цены на товары из так называемой «новогодней» подборки могут как подняться, так и наоборот упасть. Некоторые позиции — например, шампанское, — становится дешевле из-за наращивания объема продаж. Чего не скажешь об импортном алкоголе и фруктах, которые растут в цене из-за падения рубля. Товары, которые россияне привыкли видеть на праздничном столе, во второй половине декабря придётся закупить по более высокой цене, утверждает маркетолог. Зато в январе можно найти интересные новогодние украшения и атрибутику по более низким и привлекательным ценам. При этом Волошанина предупреждает, что есть риск скудного выбора.

Специалист говорит, что всегда нужно внимательно относиться к декабрьским покупкам, так как некоторые продавцы специально накручивают цены, а после искусственного повышения — «снижают», чтобы завлечь покупателей иллюзией скидок. Важно, продолжает Волошанина, сравнивать цены, чтобы сэкономить бюджет и сделать действительно выгодную покупку в декабре.