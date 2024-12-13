Адвокат раскрыл, что не так с идеей продавать алкоголь по QR-коду, напомнив об опыте СССР
Адвокат Алёшкин: Из-за продажи по QR-коду алкоголь может уйти в теневой сектор
Адвокат Андрей Алёшкин раскритиковал идею продавать алкоголь на «Госуслугах» по QR-коду, который можно будет получить у нарколога. Он сравнил эту инициативу с сухим законом времён СССР и напомнил о его провале.
«У нас так не работает, никакой портал не поможет, так в деревне всегда есть самогон», – указал адвокат в беседе с РИА «ФедералПресс».
Он считает, что в таком случае алкоголь может уйти в теневой сектор, что плохо отразится на бюджете государства. Кроме того, выдача россиянам QR-кодов перегрузит медработников. Также Алёшкин отметил, что подобные ограничения нарушают право на свободу выбора гражданина.
Автором инициативы стал депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Он предложил россиянам от 18 лет посещать нарколога и получать специальный QR-код для покупки алкоголя. Во время приёма врач должен будет напомнить о вреде спиртных напитков. Однако у такой идеи уже есть противники. Например, по словам врача-нарколога, продажа алкоголя с пометкой на «Госуслугах» приведёт к созданию чёрного рынка. Помимо всего прочего, проблема сегодня не только в алкоголе, но и в других психоактивных веществах: наркотиках, энергетических напитках, вейпах и курительных смесях.
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