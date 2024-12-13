Адвокат раскрыл, что не так с идеей продавать алкоголь по QR-коду, напомнив об опыте СССР

Адвокат Андрей Алёшкин раскритиковал идею продавать алкоголь на «Госуслугах» по QR-коду, который можно будет получить у нарколога. Он сравнил эту инициативу с сухим законом времён СССР и напомнил о его провале.

«У нас так не работает, никакой портал не поможет, так в деревне всегда есть самогон», – указал адвокат в беседе с РИА «ФедералПресс».

Он считает, что в таком случае алкоголь может уйти в теневой сектор, что плохо отразится на бюджете государства. Кроме того, выдача россиянам QR-кодов перегрузит медработников. Также Алёшкин отметил, что подобные ограничения нарушают право на свободу выбора гражданина.