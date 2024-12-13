«Симпатичные девчонки»: Ольга Серябкина оценила обновлённый состав группы SEREBRO

Недавно Максим Фадеев, известный продюсер, представил обновлённый состав группы SEREBRO. Популярность трио не только не угасла, но и продолжает расти. По словам Фадеева, артисты, желающие создавать ремиксы и каверы на хиты SEREBRO, все ещё проявляют большой интерес.

Новый состав группы включает Айю, Keiko и Ди. Поклонники заметили, что новые солистки удивительно похожи на бывших участниц — Ольгу Серябкину, Марину Лизоркину и Лену Темникову. Однако сама Серябкина, одна из экс-участниц, не увидела особого сходства, но оценила проделанную работу.

«На данный момент это просто презентация группы. Я не могу это оценить как песню, но могу отметить, что проделана большая, энергозатратная работа. Ну и... симпатичные девчонки. Что будет дальше — посмотрим, будем ставить лайки», — прокомментировала Серябкина в своём телеграм-канале.

Отношения между Фадеевым и Серябкиной закончились без скандалов. После ухода из лейбла Фадеева Ольга получила права на песни группы. Однако, несмотря на это, они больше не поддерживают связь. Ранее продюсер Павел Рудченко высказал мнение, что новым солисткам предстоит серьёзно потрудиться, чтобы затмить прежний «золотой» состав.

Он отметил, что решение Фадеева вполне обосновано, поскольку интерес к музыке SEREBRO действительно растёт. Однако слушатели по-прежнему испытывают привязанность к композициям тех времён, когда в группе выступали Серябкина и Темникова. Поэтому новым участницам нужно будет приложить значительные усилия, чтобы их образ и сами они стали ассоциироваться с именем этой группы, добавил эксперт.

Рудченко также упомянул, что Фадеев неоднократно пытался привнести изменения в SEREBRO, но ему не удавалось это сделать из-за устоявшихся ассоциаций с предыдущими солистками.