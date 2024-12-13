В Москве вынесен приговор фигурантам дела о подпольных азартных играх

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор создателю крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимающегося незаконным игорным бизнесом, Антону Бажанову и 13 его сообщникам. Об этом сообщает в пятницу Генеральная прокуратура.

Бажанов и его сообщники признаны виновными по статьям 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») и 210 («Организация ОПС и участие в нем») УК РФ. Бажанов получил 16 лет колонии строгого режима, остальные участники — от 4 до 9 лет лишения свободы.

Согласно следствию, с декабря 2016 по сентябрь 2018 года Бажанов руководил ОПС, состоящим более чем из 65 человек. Под прикрытием букмекерской конторы «Панорама» они проводили азартные игры в элитных загородных поселках, действуя по строгой иерархии и используя конспирацию. Для передвижения использовались автомобили премиум-класса и частные самолеты.

В ходе расследования было закрыто 14 игровых клубов и казино, проведено более 150 обысков и задержано свыше 100 человек. Пятерых фигурантов объявили в международный розыск, а объем уголовного дела составил 971 том.