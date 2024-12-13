Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас занимается раздуванием несуществующей угрозы со стороны России и упрямо настаивает на продолжении поддержки Украины, хотя страна находится на грани полного поражения. Так о главе евродипломатии высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X .

«В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранной войны, которая может привести только к ещё большим человеческим жертвам», — пишет Малинен.