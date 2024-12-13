В Финляндии нарекли Каю Каллас «мерзавкой» за слова о России
Профессор Малинен назвал Каллас мерзавкой и обвинил в раздувании «угрозы» от РФ
Кая Каллас. Обложка © ТАСС / Zuma
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас занимается раздуванием несуществующей угрозы со стороны России и упрямо настаивает на продолжении поддержки Украины, хотя страна находится на грани полного поражения. Так о главе евродипломатии высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
«В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранной войны, которая может привести только к ещё большим человеческим жертвам», — пишет Малинен.
Напомним, Каллас призвала министров иностранных дел стран ЕС встретиться для обсуждения ситуации на Украине. По её словам, Европа должна сплотиться из-за «постоянных угроз», исходящих от Москвы. Она также заявляла, что Россия вряд ли когда-нибудь увидит свои замороженные на Западе активы. Каллас подчеркнула, что эти средства должны пойти на благо Украине. Также она проталкивает тему переброски военных ЕС на Украину «ради соблюдения возможного прекращения огня».