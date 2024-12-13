Россиянам рассказали, как безопасно кататься на зимних горках

Зимние горки — одно из самых любимых развлечений детей и взрослых в холодное время года. Чтобы веселье не обернулось травмами, стоит соблюдать определённые правила безопасности. Главный внештатный детский травматолог и ортопед Министерства здравоохранения Московской области, Александр Григорьев, поделился рекомендациями для безопасного катания, передаёт «Радио 1».

Основное правило — выбирать для катания только специально оборудованные склоны. Григорьев предупреждает, что катание на неорганизованных горках, где могут быть деревья, фонарные столбы или другие препятствия, часто заканчивается травмами. Особенно это касается ватрушек — неуправляемых средств передвижения, которые могут легко врезаться в препятствие.

Кроме выбора безопасного места, важно подобрать удобную и нескользящую обувь. Это поможет избежать падений и связанных с ними травм. Если несчастный случай всё-таки произошёл, и ребёнок получил ушиб, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. В случае потери сознания важно минимизировать движение пострадавшего и не пытаться перенести его на другое место до прибытия медицинских работников.

Эти простые, но важные рекомендации помогут сделать зимние развлечения безопасными и приятными, сохранив здоровье и хорошее настроение всех участников.