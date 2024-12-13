В Грузии запретили носить маски на митингах

Парламент Грузии окончательно одобрил закон, который запрещает закрывать лицо масками на митингах. Трансляция заседания проходила на официальном сайте законодательного органа. Пакет изменений, касающийся закона «О собраниях и манифестациях», был поддержан 82 депутатами, никто не проголосовал против.