В Грузии запретили носить маски на митингах
Парламент Грузии окончательно одобрил закон, который запрещает закрывать лицо масками на митингах. Трансляция заседания проходила на официальном сайте законодательного органа. Пакет изменений, касающийся закона «О собраниях и манифестациях», был поддержан 82 депутатами, никто не проголосовал против.
«Поправки в закон «О собраниях и манифестациях» приняты», — объявил по итогам голосования спикер парламента республики Шалва Папуашвили.
Ранее Life.ru сообщал, что с 12 декабря в Грузии отменён жёлтый уровень безопасности, который был введён из-за массовых протестов у здания парламента. Решение о снятии ограничений связано со снижением напряжённости в стране, так как последние митинги проходят без столкновений с правоохранительными органами. Напомним, что в ходе протестов силовые структуры задержали более 400 участников антиправительственных акций: 62 из них были арестованы, а некоторые получили штрафы.
ТАСС / Терещенко Михаил