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Регион
13 декабря, 14:15

«Нафтогаз» утверждает, что победил в Нидерландах по иску об имуществе в Крыму

Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу России на решение Гаагского арбитража, касающееся возмещения убытков из-за национализации активов «Нафтогаза» в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте украинской компании.

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Российская сторона ещё не комментировала данное решение, но Москва, как известно, не признаёт правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных активами в Крыму, который 18 марта 2014 года официально присоединился к России.

Это уже второе решение нидерландских судов, вставших на сторону «Нафтогаза» в рамках исполнительных производств по взысканию долгов. Временно исполняющий обязанности председателя правления компании Роман Чумак выразил благодарность советникам из Covington Burling и NautaDutilh за их работу.

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Напомним, что в конце октября в Финляндии по иску «Нафтогаза» арестовали пять объектов недвижимости России. Это был первый публичный случай ареста российских активов за пределами Украины в соответствии с решениями Гаагского арбитража по делу о Крыме.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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