«Нафтогаз» утверждает, что победил в Нидерландах по иску об имуществе в Крыму

Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу России на решение Гаагского арбитража, касающееся возмещения убытков из-за национализации активов «Нафтогаза» в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте украинской компании.

Российская сторона ещё не комментировала данное решение, но Москва, как известно, не признаёт правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных активами в Крыму, который 18 марта 2014 года официально присоединился к России.

Это уже второе решение нидерландских судов, вставших на сторону «Нафтогаза» в рамках исполнительных производств по взысканию долгов. Временно исполняющий обязанности председателя правления компании Роман Чумак выразил благодарность советникам из Covington Burling и NautaDutilh за их работу.