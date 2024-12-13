Суд отправил под домашний арест главу Минцифры Омской области
Басманный суд отправил под домашний арест главу Минцифры Омской области Цуканова
Министра цифрового развития и связи, зампреда правительства Омской области Дениса Цуканова отправили под домашний арест по делу о присвоении средств из бюджета Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.
Денис Цуканов в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Второму фигуранту по делу — заместителю председателя правительства, министру цифрового развития и связи Омской области избрана мера пресечения в столичном суде», — говорится в сообщении в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
По ходатайству следователя Цуканов отправлен под домашний арест на 1 месяц 30 суток. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн. рублей). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Напомним, о задержании Цуканова стало известно накануне. В рамках этого же дела Басманный суд сегодня отправил под домашний арест отправил под домашний арест экс-главу аппарата правительства ДНР Дениса Петкуна.
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