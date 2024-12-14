Захарова назвала фейковым скандальный доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны продемонстрировали лицемерие, не выразив соболезнования по поводу гибели российских журналистов. По её словам, теперь любые заявления этих государств о свободе слова будут восприниматься как ложь.

«Западное меньшинство себя разоблачило полностью, не высказав слов сочувствия в связи с гибелью журналистов. Теперь каждый раз, когда любая из этих стран будет рассуждать о свободе слова и безопасности представителей СМИ, все будут знать, что это враньё», — написала Захарова в телеграм-канале после неодобрения доклада гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле без упоминания погибших журналистов из РФ.

Постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов ранее сообщил, что доклад о безопасности журналистов и проблем безнаказанности за 2022-2023 годы не был одобрен большинством стран. Несмотря на давление со стороны западных представителей, страны глобального Юга выступили против этого «одиозного» отчёта. Захарова также назвала этот доклад «фейковым».