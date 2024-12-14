Захарова назвала фейковым скандальный доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов
Захарова: Запад разоблачил себя молчанием о гибели журналистов из России
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны продемонстрировали лицемерие, не выразив соболезнования по поводу гибели российских журналистов. По её словам, теперь любые заявления этих государств о свободе слова будут восприниматься как ложь.
«Западное меньшинство себя разоблачило полностью, не высказав слов сочувствия в связи с гибелью журналистов. Теперь каждый раз, когда любая из этих стран будет рассуждать о свободе слова и безопасности представителей СМИ, все будут знать, что это враньё», — написала Захарова в телеграм-канале после неодобрения доклада гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле без упоминания погибших журналистов из РФ.
Постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов ранее сообщил, что доклад о безопасности журналистов и проблем безнаказанности за 2022-2023 годы не был одобрен большинством стран. Несмотря на давление со стороны западных представителей, страны глобального Юга выступили против этого «одиозного» отчёта. Захарова также назвала этот доклад «фейковым».
Летом на полях ПМЭМ президент России Владимир Путин отмечал, что в зоне конфликта на Украине погибло минимум 30 российских журналистов. О них в докладе ЮНЕСКО не упоминается. В ноябре после публикации документа Мария Захарова говорила, что российская сторона предъявит странам – членам организации претензии к работе генерального директора Одри Азуле и её секретариата.