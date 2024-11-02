В ООН раскрыли, сколько журналистов погибло в 2024 году

По данным верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, с начала 2024 года более 60 сотрудников СМИ погибли при исполнении профессиональных обязанностей, значительное число жертв приходится на палестинских журналистов. Заявление было сделано 1 ноября в рамках Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений против представителей прессы.

Тюрк отметил, что в 2023 году был убит 71 журналист, более 300 сотрудников СМИ оказались в заключении. Женщины-журналисты часто подвергаются онлайн-травли, которая иногда переходит в физическое насилие.

«Уже в этом году 61 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей — очень часто при освещении конфликтов, изменения климата или других кризисов», — говорится в тексте.