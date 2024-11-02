В ООН раскрыли, сколько журналистов погибло в 2024 году
ООН: Более 60 журналистов были убиты в 2024 году
По данным верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, с начала 2024 года более 60 сотрудников СМИ погибли при исполнении профессиональных обязанностей, значительное число жертв приходится на палестинских журналистов. Заявление было сделано 1 ноября в рамках Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений против представителей прессы.
Тюрк отметил, что в 2023 году был убит 71 журналист, более 300 сотрудников СМИ оказались в заключении. Женщины-журналисты часто подвергаются онлайн-травли, которая иногда переходит в физическое насилие.
«Уже в этом году 61 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей — очень часто при освещении конфликтов, изменения климата или других кризисов», — говорится в тексте.
ООН подчёркивает, что около 80% убийств журналистов остаются нераскрытыми. Тюрк призвал правительства усилить меры защиты представителей СМИ, активно расследовать преступления против них и разработать законы для обеспечения свободы слова и доступа к информации.
Ранее в США задержали российских журналистов, прибывших освещать президентские выборы. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это произошло в ночь на вторник, а представители СМИ действовали в соответствии с выданными документами, однако операторам было отказано во въезде. Инцидент прокомментировали в Кремле. Позднее оператор «Известий» Владимир Боровиков вернулся в Москву после 10-часового допроса.
Shutterstock / FOTODOM / Supamotionstock.com