ООН призвала уважать свободу прессы на фоне инцидентов с журналистами из России

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили о необходимости уважать свободу прессы, а в особенности во время освещения выборов. Об этом сказал официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан, отвечая на вопрос СМИ о его отношении к инцидентам с журналистами из РФ в Грузии и Штатах.

«У нас нет информации о случаях, о которых вы упомянули. Однако, как правило, журналисты должны иметь возможность свободно работать. Особенно в контексте выборов, журналисты должны иметь возможность свободно освещать и комментировать вопросы, представляющие общественный интерес, и информировать общественное мнение без ограничений или страха наказания», — заявил он, добавив, что ограничения работы прессы необходимо вводить исключительно в рамках закона и при реальной необходимости.

Напомним, одна из ситуаций, о которых идёт речь, произошла 29 октября в Тбилиси. Корреспондент РИА «Новости» освещал проходивший в городе митинг оппозиции. В один момент кто-то из протестующих включил у него над ухом громкоговоритель в режиме высоких частот. От звукового удара репортёр упал. К счастью, ему помогли сотрудники полиции, поймавшие для него такси и отправившие в гостиницу.